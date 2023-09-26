Salihli Tenis Defi Ligi Başladı

Tenis tutkunlarının birbirine meydan okuduğu Salihli Tenis Defi Ligi, 22'si kadın olmak üzere toplam 87 sporcunun katılımıyla başladı. 5 ayrı klasmanda gerçekleştirilecek olan lig, nisan ayında sona erecek.

Tenis tutkunlarının birbirine meydan okuduğu Salihli Tenis Defi Ligi, 22'si kadın olmak üzere toplam 87 sporcunun katılımıyla başladı. 5 ayrı klasmanda gerçekleştirilecek olan lig, nisan ayında sona erecek.

Çağatay Özçelik ve Cem Zorlu tarafından organize edilen Salihli Tenis Defi Ligi, sporcuların birbirlerine maç teklif etmesi ile başladı. Salihli Tenis Defi Liginde 22'si kadın toplam 87 sporcu mücadele edecek, lig nisan ayı sonunda tamamlanacak.

Organizasyon sonunda 5 ayrı klasmanda kupalar ve ödüllerin sahiplerini bulacağını belirten organizasyon yöneticilerinden Cem Zorlu, "Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Salihli Tenis Defi Ligine 22'si kadın olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı. Heyecanlı ve çekişmeli geçecek olan ligimize yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA