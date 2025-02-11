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Salihli Sporcuları Isparta'da Judo Şampiyonu Oldu

Salihli Sporcuları Isparta'da Judo Şampiyonu Oldu
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Manisa'nın Salihli ilçesinden dört sporcu, Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında kendi kategorilerinde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında kendi kategorilerinde şampiyon olan Manisa'nın Salihli ilçesi sporcuları Göksu Delibay, Zeynep Sağır, Hira Kılkış ve Esma Su Dündar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 14 ilden 192 sporcunun mücadele ettiği grup müsabakalarında Salihli'yi temsil eden sporcular başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken Salihli Uğur Kiremit Ortaokulu öğrencisi Göksü Delibay 57 kiloda, Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sağır 63 kiloda, Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Hira Kılkış 70 kiloda, Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Esma Su Dündar +70 kiloda kategorilerinde şampiyon oldu.

Madalyalarına kavuşan Salihlili sporcular Delibay, Sağır, Kılkış ve Dündar, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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