Salihli Seyrantepe Spor, Teknik Direktör Osman Doğrul ile anlaştı

Manisa 1. Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Salihli Seyrantepe Spor, Teknik Direktör Osman Doğrul ile yeniden anlaştı. Doğrul, Seyrantepe Spor'u bir üst lige taşımıştı.

Yeni sezonda Salihli'yi 1.Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden Seyrantepe Spor'da Teknik Direktörlük görevine Osman Doğrul getirildi. Resmi sözleşmeye imza atan Doğrul, hedeflerinin Seyrantepe Spor'u bir üst lige taşımak olduğunu söyledi. Play-off maçlarında Seyrantepe Spor'u şampiyon yapıp adını bir üst lig olan 1. Amatör Küme'ye yazdırdığını belirten Doğrul, "Şimdi yeni sezonda da yeniden Seyrantepe Spor'u şampiyon yapıp, Süper Amatör Küme'ye taşımak istiyorum" dedi. - MANİSA