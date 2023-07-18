Salihli Seyrantepe Spor, Manisa 1. Amatör Küme'de şampiyon oldu

Manisa 1. Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Salihli Seyrantepe Spor, kupasına düzenlenen yemekli programda kavuştu.

Manisa 1. Amatör Küme'ye yükselme yarı final maçında rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Salihli Seyrantepe Spor, final maçında karşılaştığı Şehzadeler 8 Eylülspor'u saf dışı bırakarak adını bir üst lige yazdırdı.

Salihli Seyrantepe Spor kupasını Yüz Şiş Kebap Salonu'nda düzenlenen yemekte aldı. Seyrantepe Spor Kulübü Başkanı ve Seyrantepe Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız, Teknik Direktör Osman Doğrul, yöneticiler ve futbolcuların katıldığı yemekte Manisa ASKF Salihli Temsilcisi Alim Teker kupayı Seyrantepe Spor kaptanı Kaleci Hakan Aydın'a teslim etti. Teker, Seyrantepe Spor'a, 1.Amatör Küme de başarılar diledi.

1. Amatör Küme hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Seyrantepe Spor Kulübü Başkanı ve Seyrantepe Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız, şimdi ki yeni hayallerinin ise Seyrantepe Spor'u Süper Amatör Küme'ye taşımak olduğunu söyledi. - MANİSA