Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Sporcuları İllerarası Muaythai Şampiyonası'nda 27 Madalya Kazandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen İllerarası Muaythai Şampiyonası'na katılan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi sporcuları, 27 madalya kazandı.

Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen İllerarası Muaythai Şampiyonası, Sarıgöl'de gerçekleşti. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Isparta, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir ve Manisa'dan 290 sporcu ve 60 hakem katıldı. Şampiyonada Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi ise 30 sporcuyla temsil edildi. Antrenör Onur Güler öncülüğünde katılan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi sporcuları, elde ettikleri 27 madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, şampiyonada 27 madalya kazanan sporcuları tebrik etti. - MANİSA