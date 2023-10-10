Salihli Öz Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı Silopi Belediyespor'u yenerek final turuna adını yazdırmak istiyor

Salihli Öz Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Lig Play-İn 3. tur maçında Silopi Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, rakibini mağlup ederek adını final turuna yazdırmak istiyor.

Salihli Öz Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Lig Play-İn 3. tur maçında karşılaşacağı Silopi Belediyespor'u yenerek adını final turuna yazdırmak istiyor.

TFF Kadınlar 3. Lig Play-İn 3. tur maçında Salihli'nin ilk ve tek kadın futbol takımı olan Öz Gençlerbirliği, yarın Kayseri'de Silopi Belediyespor ile karşılaşacak. Kayseri Sümer sahada oynanacak olan müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sema Çetin, Mustafa Bulduk, Sinem Özpınar hakem üçlüsünün yöneteceği maçta Salihli'nin sultanları, rakibini mağlup ederek, adını final grubuna yazdırmak istiyor.

Yarı finalde elenmişti

Öte yandan Salihli Öz Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, 2022-2023 TFF Kadınlar 3. Lig Play-Off yarı final etabında elenmişti. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nin 32 takımla oynanması kararlaştırılmış, Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan 3 takım ile Kadınlar 3. Ligi play-off turunda elenen 35 takım olmak üzere toplam 38 takım yeni sezon başlamadan önce play-in oynayacağı açıklanmıştı. - MANİSA