Salihli'den İki Judocu Milli Takım Kampına Davet Edildi

Judo branşında yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettiren Manisa'nın Salihli ilçesi, bir kez daha milli gurur yaşadı. Salihli'den iki judocu, Düzce'de düzenlenen Kuraş Milli Takım Kampına davet edildi.

Salihli'nin başarılı judo sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi ile 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen, milli takım kampına katılarak Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında yer aldı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, milli takıma seçilerek büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik etti. Ayaz, "Salihli'den çıkan genç sporcularımızın milli forma altında ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük mutluluk. Her iki sporcumuza da başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA