Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu - Haberler

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Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü'nden 4 oyuncu, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü'nden 4 oyuncu, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi. Hentbol Milli Takım kampına oyuncu davet edilmesiyle Salihli'de bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2006-2007 doğumlu erkek hentbol milli takımı için Ankara'da düzenleyeceği 1.Grup kamp kadrosunu açıkladı. 2 etap halinde düzenlenecek kamp programına farklı kulüplerden sporcular katılıp ter dökecek. 1-3 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kampa 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mehmet Ayaz, Oğuzhan Gümüş, Serdar Melih Saltık ve Egehan Yenilmez davet edildi.

Milli takıma 4 oyuncunun davet edilerek Salihli'de hentbol için bir ilk gerçekleştiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Hentbol U16 Milli takım 1. Grup kampına ilk kez Salihli'den 4 oyuncu davet edildi. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı ve Antrenörümüz Yasin Nişli'yi tebrik eder başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım, Salihli, Hentbol, Milli, Spor, Haberler

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