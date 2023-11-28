Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü Küçük Kızlar İl Birincisi

Manisa Küçük Kızlar İl Birinciliği Grup müsabakalarında mücadele eden Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, oynadığı 9 maçta 9 galibiyet elde etti. Grup birinciliğini garantileyen takım çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Manisa Küçük Kızlar İl Birinciliği Grup müsabakalarında mücadele eden Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, oynadığı 9 maçta 9 galibiyet elde etti.

Cesur Yıldızlar, Kula Divlit, Kula Belediyespor, Salihli Belediyespor, Alaşehir Yıldırım Ege Spor Kulübü ve Alaşehir Belediyespor'un yer aldığı grupta mücadele eden Antrenörler Ezgi Ünkaya ve Bekir Işık yönetimindeki Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, oynadığı 9 maçta, 9 galibiyet elde ederek bir rekora imza attı. Oynadığı 9 maçta rakiplerine sadece 1 set veren Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü, en yakın rakibine 12 puan fark atarak, grup birinciliğini garantiledi.

Minik sultanlar, elde ettikleri bu başarı ile Manisa'da oynanacak olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Antrenör Ezgi Ünkaya, Manisa'daki çeyrek final maçlarında Salihli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - MANİSA