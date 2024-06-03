Salihli'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Manisa'nın Salihli İlçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirebilmeleri için 16 branşta düzenlenen yaz spor okullarında kayıtlar başladı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz döneminde "Haydi Spora" sloganıyla gerçekleşecek yaz spor okullarında, çocuk ve gençlere 16 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek. Salihli'de yaşayan çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz okulları çerçevesinde atletizm, basketbol, cimnastik, dart, floor curling, futbol, halk oyunları, hentbol, hokey, oryantiring, judo, okçuluk, tenis, voleybol, güreş ve yüzme branşlarında kurslar verilecek.

Kursların alanında uzman antrenörler eşliğinde verileceğini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, ücretsiz eğitimlere 5-18 arasındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini söyledi. Ayaz, başvuruların 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda, başvuru formu ve 1 fotoğraf ile yapıldığını vurguladı. Ayaz, amaçlarının yaz tatilinde binlerce çocuk ve genci sporla buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA