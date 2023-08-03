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Salihli'de Judo Şampiyonları Altınla Ödüllendirildi

Spor Haberleri

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ulusal ve uluslararası Judo müsabakalarında başarı elde eden sporcuları altınla ödüllendirdi. Salihli'ye gurur yaşatan judocular, Kaymakam Sağlam'ı ziyaret etti ve başarılarının devamını diledi.

Ulusal ve uluslararası Judo müsabakalarında şampiyon olan sporcular, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tarafından altın ile ödüllendirildi.

Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'da yapılan Judo müsabakalarında madalya kazanan sporcular, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz'ın eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, Ay-yıldızlı milli forma ile derece elde eden ve ilçeyi gurur yaşatan judocuları altın ile ödüllendirdi.

Salihli'ye gururu yaşatan sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Kaymakam Sağlam, judo da Türkiye ve Avrupa Kupası şampiyonu Duygu Dirgen, Ümitler Balkan Şampiyonu üçüncüsü Buse Yüksel, Ümitler Türkiye üçüncüsü Kerimenur İşbecer, Türkiye üçüncüsü ve Minikler Balkan üçüncüsü Hira Kılkış, Minikler Türkiye üçüncüsü ve Minikler Balkan üçüncüsü Göksu Delibay, Yıldızlar Türkiye ikincisi Mürüvetnur Özkan, Gençler Türkiye Şampiyonu Aysun Ağdeve, Yıldızlar Türkiye üçüncüsü Hilalnur Özer'i altın ile ödüllendirip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kamil Türkiye Salihli Spor Haberler

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