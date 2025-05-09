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Salihli'de 1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası Başladı

Salihli'de 1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası Başladı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen 1984 Salihlispor 2. Sardes Kupası, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların altyapılarının katılımıyla start aldı. Turnuvada U10 ve U11 yaş gruplarındaki 48 takım yer alıyor.

- Salihli'de futbol şöleni başladı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl 2.si düzenlenen 1984 Salihlispor 2.Sardes Kupası, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Göztepe, Altınordu, Manisa FK gibi takımların alt yapılarının katılımı ile başladı.

Türk futbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan 1984 Salihlispor 2.Sardes Kupası, U10 ve U11 Yaş gruplarındaki alt yapıların katılımı ile başladı. 'Futbolun kalbi Salihli'de atacak' sloganıyla düzenlenen turnuvaya Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Altınordu gibi birçok takımların altyapıları katıldı.

Salihli'nin İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan 1984 Salihlispor Kulübü Başkanı Emre Okta, turnuvanın yaş gruplarında şampiyonlar ligi düzeyinde bir turnuva olduğunu belirterek, turnuvaya yoğun bir ilgi gösterildiğini söyledi.

Alt yapıda ekol kulüplerin turnuvaya katılım gösterdiğini kaydeden Okta, kulüp olarak 3 gün boyunca çok güzel karşılaşmaların oynanacağını söyledi.

Turnuvaya 25 kulüp ve 48 takımın katılacağını belirten Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Beşiktaş'ın altyapı sorumlusu Halim Okta " Turnuvayı Salihli'de düzenlememizin en büyük nedenlerinden biri de ilçenin tanıtımına katkı sunmak. Bununlar birlikte Sardes'in bilinirliğinin arttırmanın yanı sıra Salihli'de alt yapılarda görev alan gençlerimizin de vizyonlarını ve ufuklarını geliştirmek istiyoruz. Bu turnuva ile 600 sporcunun yanı sıra 2 bine yakın misafir bekliyoruz. Bu turnuva da yer almaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Turnuva protokol üyelerinin başlama vuruşu ile başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - Spor
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