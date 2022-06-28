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Salihli'de 19 branşta ücretsiz yaz kursu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Salihli'de 19 branşta ücretsiz yaz kursu

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okulları ve engelsiz spor okulları başlıyor.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okulları ve engelsiz spor okulları başlıyor.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz döneminde "Sporla yaşamaya başla" sloganıyla gerçekleşecek spor okulları ve engelsiz spor okullarında 19 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek. Salihli'de yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz spor okulları çerçevesinde yüzme, basketbol, jimnastik, atletizm, okçuluk, futbol, hentbol, badminton, İngilizce, Japonca halk oyunları, judo, masa tenisi, tenis, bocce, voleybol, dart, oryantring, satranç, akıl zeka oyunları ve çim hokeyi branşlarında kurslar verilecek.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilecek olan ücretsiz eğitimlere 6-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başvuruların ise Ramiz Turan Spor Kompleksinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapıldığını söyledi. Yaz spor okullarına önem verdiklerini belirten Ayaz "Amacımız binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmak ve onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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