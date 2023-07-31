2023-2024 döneminde Süper Amatör Lig kadrosunu oluşturmaya başlayan Salihli Belediyespor, kaleci Hasan Alp Durak, Bilal Demir, Deniz Akın ve Hasan Polat Gür'ü transfer etti.

2023-2024 döneminde Süper Amatör Lig kadrosunu oluşturmaya başlayan Salihli Belediyespor, 3 sporcuyla daha anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Enver Dağlı ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözen Salihli Belediyespor, hemen ardından da altyapıdan 22 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni dönem için transfer atağını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kaleci Hasan Alp Durak, Yusuf Işık'ın ardından Bilal Demir, Deniz Akın ve Hasan Polat Gür'ü transfer etti.

Enver Dağlı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, yeni sezonda Manisa Süper Amatör Küme'de genç kadrosuyla Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek. - MANİSA