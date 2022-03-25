Saliha Şahin: "Sezon başında bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim"

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Saliha Şahin, CEV Kupası'nı kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Sezon başında çalışmalara başladığımızda gerçekten bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turuncu-beyazlıların başarılı oyuncularından Saliha Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonluğu anlattı. Kupayı kazandıkları için çok gururlu olduğunu söyleyen Şahin, "Çok zorlu ve yoğun bir tempoda bunları başardık. Çok çalıştık. Her şeyin çok farkındaydık. Bunu bilerek sahaya çıktık. 'Kazanmamız gerekiyor, başka çare yok' diyerek sahaya çıktık. Hak ettik, kazandık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

İkinci seti aldıktan sonra şampiyon oldukları o anda neler hissettiklerini anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Onun çok tarifi yok. Gerçekten bu geçirdiğiniz yoğun tempodaki o süreç, kötü günler, iyi günler, her şey unutulur şampiyon olduktan sonra. Sahaya koşmamız, birbirimize sarılmamız, kenetlenmemiz, mutluluğumuzu birbirimizle paylaşmamız paha biçilmez" şeklinde konuştu.

"Sezon başında bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim"

Eczacıbaşı Spor Kulübü müzesine bir kupa daha eklemeleriyle ilgili olarak ise başarılı oyuncu, "Sezon başında çalışmalara başladığımızda gerçekten bu kupayı evimize getireceğimize çok emindim. Takımıma çok güveniyorum. Teknik ekip olsun, yöneticiler olsun, bunun için her şeyi yapıyoruz. O günden bugüne emindim ve kupayı getirdik" dedi.

"Çok önemli bir hedefimiz daha var, lig şampiyonluğu"

Şampiyon olmanın sezonun geri kalanı için çok büyük bir motive kaynağı olduğu ifade eden Saliha Şahin, "Şampiyon olduk, çalışmalar durdu diye bir şey yok. Aslında bu saatten sonra daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli bir hedefimiz daha var, lig şampiyonluğu. Onun için çalışmalara devam edeceğiz. Onun için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunun farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Saliha Şahin kariyeriyle ilgili olarak ise, "Kariyerime böyle bir şampiyonluğu kattığım için inanılmaz mutluyum. Kariyerim için çok değerli bir şey. Çok mutluyum. Çok önemliydi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor