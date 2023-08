Salih Uçan: Beşiktaş'ın hedefi gruplara kalmak

Salih Uçan, "İnşallah güzel bir sonuç alarak evimizde turu geçmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz Beşiktaş'ın layık olduğu yer" dedi.

Salih Uçan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'dan Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin gruplara kalmak ve daha sonra gruplardan çıkmak olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Tirana maçını iyi atladığımızı düşünüyorum. Şimdi Bakü ile karşılaşacağız. Deplasmanda oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuç alarak evimizde turu geçmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz Beşiktaş'ın layık olduğu yer. Gruplara kalabilmek, gruplardan çıkabilmek. Adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Salih, sözleşmesinin sorulması üzerine ise, "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" cevabını verdi.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİMİ TAKIMA VERMEK İSTİYORUM"

Şenol Güneş ile yaptıkları görüşmeden bahseden 29 yaşındaki futbolcu, "Hocayla tabii ki görüşmelerimiz oluyor ama daha çok takımla ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Bireysel bir fikir alışverişimiz olmadı. Ben de elimden gelen her şeyimi takımıma vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ ZOR"

Futbolda her karşılaşmanın zor olduğunu dile getiren Salih, "Böyle bir bakış açısı yok. Her maç çok zor. Geçen sene kupa maçımız vardı. 2-0 mağlup duruma düşmüştük ama sonra maçı kazanmasını bildik. Bir Konyaspor maçımız vardı, 2-0 öndeydik bir anda 3-2 oldu maç. Futbolda her karşılaşma çok zordur" diyerek sözlerini noktaladı.