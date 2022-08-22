Salih Uçan: Ben iyi bir oyuncuyum, buralara şans eseri gelmedim

Tecrübeli ve iyi bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Salih Uçan, "Rekabet her zaman var, olacaktır da. Ben daha önce röportajda da söyledim. Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12'nci sezonumu yaşıyorum. Buraya şans eseri gelmedim. Şansızlık olmadığı sürece ben iyi bir futbolcuyum. Şu an hem benim, hem de takım için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.