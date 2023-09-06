Salih Korkmaz, Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu

Milli atlet Salih Korkmaz, Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde 5 bin metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı. İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan organizasyonda Salih Korkmaz, erkekler 5 bin metre kategorisinde birinci olarak eski rekorunu 20 saniye geliştirdi.

Milli atlet Salih Korkmaz, Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde 5 bin metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan organizasyonda Salih Korkmaz, erkekler 5 bin metre kategorisinde kendisine ait rekorunu 20 saniye geliştirerek birinci oldu. Eski derecesi 19.30.79 olan Salih, yarışı 19.10.30'la bitirerek Türkiye rekorunu geliştirdi.

Kadınlarda da Meryem Bekmez birinciliği elde etti.

Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi'nde takım halinde şampiyonluğu ise ENKA Spor Kulübü kazandı.