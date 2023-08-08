Salih Korkmaz, 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin'de düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 20 kilometre Erkekler Kategorisi Yürüyüş Finali'nde şampiyon olan Salih Korkmaz, Paris Olimpiyatları'nda madalya hedeflediğini açıkladı. Korkmaz, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bir araya geldi ve başarılarından dolayı tebrik edildi.

Çin'de düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nın 20 kilometre Erkekler Kategorisi Yürüyüş Finali'nde şampiyon olan Salih Korkmaz, hedefinin Paris Olimpiyatları'nda madalya olduğunu bildirdi.

Korkmaz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile rektörlük binasında bir araya geldi.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyatlardan sonra en zor organizasyonlardan birinde mücadele ettiğini söyledi.

Uzun bir kamp süresi geçirdiğini ifade eden Korkmaz, " Şampiyonada güçlü rakiplerimiz vardı. Çin, çok güçlüydü. Bizden 1-0 öndeydi. Ama biz de başarılıydık. Bunu da Çin'de gösterdik. Bunun üstesinden geldik. Ülkemiz ve üniversitemiz adına gururluyuz. Devamı gelecektir. Bu anlamda mutluyum." diye konuştu.

Korkmaz, önlerinde daha çok büyük müsabakaların olduğunu kaydederek, "Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları ve 10 gün sonra yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası var. Devamını orada getirmeyi düşünüyoruz. Olimpiyatlar için verdiğimiz bir söz vardı. Bunu 2024 Olimpiyatları'nda madalya alarak, gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri Korkmaz'ı başarılarından dolayı tebrik eden Türkdoğan da sporcularının ülkeyi öne çıkaran ve gururlandıran bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.