Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Salih Dursun'un 10.09.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük özel müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.