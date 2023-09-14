TFF, VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a Beşiktaş maçında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle 2 maç men cezası ve 26 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.