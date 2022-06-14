Salbaş Karakucak Güreşleri Başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından pandemi arasının ardından yeniden düzenlenen Salbaş Karakucak Güreşleri, 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Pandemi dolayısıyla ara verilen Salbaş Karakucak Güreşleri yeniden hayat buluyor.

Salbaş Stadyumu'nda 19 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerin yoğun katılım ve heyecana sahne olması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın beklendiği Salbaş Karakucak Güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu'nun çizdiği kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Müsabakalara her yaş ve kilodan pehlivanlar katılacak.

Salbaş Karakucak Güreşleri'nin düzenleme komitesinde Çukurova Belediyesi ile birlikte Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanlığı, Çukurova Pehlivanları Adana Güreş Kulübü Derneği ve Karaisalı Yörükler Derneği yer alıyor. Teknik Komitede ise Hüseyin Başçı, Arif Yılmaz, Veysel Alanoğlu, Mustafa Dönmez, Ramazan Karataş ve Cumali Emirler bulunuyor.

Salbaş Karakucak Güreşleri'ni yeniden düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pandemi nedeniyle birkaç yıldır gerçekleştirilemeyen organizasyonun büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi.

Güreşin ata sporu olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Pandemi artık etkisini kaybediyor. Biz de Salbaş Karakucak Güreşlerini yeniden düzenliyoruz. Bu organizasyonu diliyorum ki bundan sonraki yıllarda kesintisiz düzenleriz. Çok büyük katılımcı bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından güreşçileri Salbaş'ta göreceğiz" dedi.

ANKA / Spor