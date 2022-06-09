Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Haberler

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Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

AA - Fatih Erel - Spor
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Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

Salah ile Tottenham'dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

Alisson - Liverpool

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Virgil van Dijk - Liverpool

Antonio Rüdiger - Chelsea

Joao Cancelo - Manchester City

Kevin de Bruyne - Manchester City

Thiago Alcantara - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Sadio Mane - Liverpool

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Mohamed Salah – Liverpool

AA / Fatih Erel - Spor

Mohamed Salah Manchester Liverpool England Spor Haberler

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