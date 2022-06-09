Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Haberler

Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı. PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi. Salah ile Tottenham'dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı. 22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı. PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde: Alisson - Liverpool Trent Alexander-Arnold - Liverpool Virgil van Dijk - Liverpool Antonio Rüdiger - Chelsea Joao Cancelo - Manchester City Kevin de Bruyne - Manchester City Thiago Alcantara - Liverpool Bernardo Silva - Manchester City Sadio Mane - Liverpool Cristiano Ronaldo - Manchester United Mohamed Salah – Liverpool AA / Fatih Erel - Spor Mohamed Salah Manchester Liverpool England Spor Haberler

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