Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi - Haberler

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Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kulübü Liverpool'un hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaçırdığı 2021-22 sezonundaki performansıyla dikkati çekti.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kulübü Liverpool'un hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaçırdığı 2021-22 sezonundaki performansıyla dikkati çekti.

Salah, 4 kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren ancak bunlardan 2'sinde mutlu sona ulaşabilen Liverpool'un başarısında başrolü üstlendi. İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı kaldıran Liverpool, son dakikaya kadar yarışta kaldığı Premier Lig'de 2'nci oldu, Şampiyonlar Ligi finalinde de Real Madrid'e yenildi.

2021-22 sezonunda 51 maça çıkan Salah, fileleri 31 kez havalandırdı. Salah, kendisi gibi 23 golü bulunan Tottenham'dan Son Heung-min'le beraber Premier Lig Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, hem İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) hem de İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA) tarafından Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi. Salah iki ödülü de 2017-18 sezonundan sonra 2. defa kazandı.

Salah ayrıca Mısır Milli Takımı formasıyla da başarılı bir sezon geçirdi. Salah liderliğindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı. Fakat Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı Sadio Mane'nin sürüklediği Senegal, penaltı atışları sonucu kupayı müzesine götürdü.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Muhammed Salah Liverpool England Spor Haberler

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