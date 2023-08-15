Sakıp Özberk için TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı. Özberk'in vefat ettiği duyuruldu ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.