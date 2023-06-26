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Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'i transfer etti. Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen futbolcu Yonathan Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Del Valle." ifadesine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Bandırmaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Bursaspor takımlarında da forma giydi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

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