Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Yeni Yönetimle Yükselişe Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Yeni Yönetimle Yükselişe Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, yeni başkan Cumhur Genç ve ekibiyle yönetimsel sorunları geride bırakıp, Süper Lig hedefiyle yoluna devam etmeyi amaçlıyor. İdari sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını başka statlarda oynamak zorunda kalan takım, taraftarlarına umut vermek için mücadele ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan Sakaryaspor, ligin geride kalan bölümünü istediği gibi geçiremedi.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakarya ekibi, 7 puan toplayabildi.

Sakaryaspor, 22 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç ve ekibiyle yükselişe geçmeye odaklandı.

"Sakaryaspor arması ve formasının olduğu her yerde bir hedef vardır"

Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra takımla buluştuklarını, futbolcuların mutlu olduğunu söyledi.

Çiftçi, Sakaryaspor ile ilgili olumsuzlukların geride kaldığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz tamamen yeşil saha ve futbol. Taraftarımız müsterih olsun. Ümraniyespor maçını kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Bundan sonra önümüze bakacağız. Tüm olumsuzluklar geride kaldı." diye konuştu.

Teknik direktör Suat Kaya ile görüştüklerini ve bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, "Kalabalık bir kadro var. Bununla alakalı çalışmamız sürüyor. Futbol şube sorumlularını atadık. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bundan sonra önümüze bakacağız, olumsuzluk yok artık." dedi.

Semih Çiftçi, zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını başka statlarda oynadıklarını dile getirerek, "Bu hafta iç saha maçını Ankara Aktepe Stadı'nda oynayacağız. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına gidiyoruz. Milli aradan sonra İstanbulspor maçıyla sahamızı açıyoruz. Taraftarımız da özlemle bekliyor. Takımımızı, taraftarımızın önünde heyecanla izlemeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Birbirinden değerli oyuncular var. Salih Dursun, Mustafa Pektemek kendi evladımız... Onlarla birlikte takımın motivasyonu üst düzey. İnşallah iyi günleri göreceğimizi düşünüyoruz. Devre arasında analizlerimizi yapacağız, ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakaryaspor arması ve formasının olduğu her yerde bir hedef vardır. Geçen sezon finalde Süper Lig'i kaçırdık. Hedefimiz Süper Lig. Play-off'tan olur, şampiyonluk olur, son ana kadar kovalayacağız."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Sakaryaspor Politika Ekonomi sakarya Futbol Spor

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });