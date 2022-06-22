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Sakaryaspor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor. Günde çift idman yapan yeşil-siyahlılar kondisyon yüklemesi yapıyor.

2022-2023 sezonuna hızlı bir şekilde başlayan Sakaryaspor, antrenmanlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar İlker Püren önderliğinde saat 18.30'da sahaya indi. Antrenmana düz koşu ile başlanmasının ardından ısınma hareketlerine geçildi. Sonrasında topla oynayan takım dar alanda çift kale maç yaptı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Sakaryaspor Cumartesi gününe kadar kondisyon yüklemeye devam edecek. Sakaryaspor'un kale bekçisi Furkan Köse hastalığı sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transferlerden Kabongo Kasongo salonda, Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor ve Hakan Yavuz ise takımla birlikte çalıştı. İzini devam eden Nalepa ve yeni transfer Odise Roshi ise antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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