Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlara başladı ve çalışmalarını planlı bir şekilde devam ettiriyor. İlk etap çalışmaları Sakarya'da yapılırken, daha sonra Bolu'da devam edilecek.