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Sakaryaspor Yaz Transfer Döneminde 4 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer döneminin son saatlerinde 4 yeni futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Emircan Altaş, Oğuzhan Çapar ve Dylan Saint-Lous ile 1 yıllık, Ennur Totre ile ise 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Sakaryaspor, yaz transfer döneminin son saatlerinde 4 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'te mücadele eden Sakaryaspor'da yaz transfer döneminin son saatlerinde transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 29 yaşındaki Emircan Altaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar ve 29 yaşındaki Dylan Saint-Lous ile 1 yıllık, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Ennur Totre ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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