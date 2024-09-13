Sakaryaspor Yaz Transfer Döneminde 4 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı

Sakaryaspor, yaz transfer döneminin son saatlerinde 4 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'te mücadele eden Sakaryaspor'da yaz transfer döneminin son saatlerinde transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 29 yaşındaki Emircan Altaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar ve 29 yaşındaki Dylan Saint-Lous ile 1 yıllık, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Ennur Totre ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. - SAKARYA