Sakaryaspor ve Sivasspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol bulamadı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Muhammed Ali Doğan, Hasan Erdoğan
Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Rijad Kobiljar dk. 75), Mirza Cihan (Yedder dk. 62), Kakuta, Emre Demir (Eren Erdoğan dk. 62), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban(Daniel Akuazaoku dk. 83), Doğukan Tuzcu (Alaaddin Okumuş dk. 46)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Sadık Çiftpınar, Abdurrahman Bayram,
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Billy Ondele, Okan Erdoğan (Mert Çelik dk. 59), Özkan Yiğiter (Charisis dk. 59), Paluli, de Campos, Bekir Turaç Böke (Malle dk. 67), Kamil Fidan (Emre Gökay dk. 81), Valon Ethemi (Mbunga dk.67 ), Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Emirhan Başyiğit, Kerem Atakan Kesgin, Ahmet Abdullah Çakmak, Mehmet Feyzi Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kırmızı kart: Luan de Campos (Sivasspor)
Sarı kartlar: Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Sivasspor), Kakuta, Burak Çoban (Sakaryaspor) - SAKARYA