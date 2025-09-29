Haberler

Sakaryaspor ve Sivasspor Golsüz Berabere Kaldı

Sakaryaspor ve Sivasspor Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol bulamadı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker, Muhammed Ali Doğan, Hasan Erdoğan

Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Rijad Kobiljar dk. 75), Mirza Cihan (Yedder dk. 62), Kakuta, Emre Demir (Eren Erdoğan dk. 62), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban(Daniel Akuazaoku dk. 83), Doğukan Tuzcu (Alaaddin Okumuş dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Sadık Çiftpınar, Abdurrahman Bayram,

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Billy Ondele, Okan Erdoğan (Mert Çelik dk. 59), Özkan Yiğiter (Charisis dk. 59), Paluli, de Campos, Bekir Turaç Böke (Malle dk. 67), Kamil Fidan (Emre Gökay dk. 81), Valon Ethemi (Mbunga dk.67 ), Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Emirhan Başyiğit, Kerem Atakan Kesgin, Ahmet Abdullah Çakmak, Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kırmızı kart: Luan de Campos (Sivasspor)

Sarı kartlar: Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Sivasspor), Kakuta, Burak Çoban (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

Trump'ın Gazze planına Hamas'tan ilk yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.