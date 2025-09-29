Sakaryaspor ve Özbelsan Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçta golsüz eşitlik sağlandı, kırmızı kartla birlikte her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan
Sakaryaspor : Szumski, Mete Kaan Demir (Dk. 75 Kobiljar), Mirza Cihan (Dk. 62 Yedder), Kakuta, Emre Demir (Dk. 62 Eren Erdoğan), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 83 Akuazaoku), Doğukan Tuzcu (Dk. 46 Alaaddin Okumuş)
Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Okan Erdoğan (Dk. 59 Mert Çelik), Özkan Yiğiter (Dk. 60 Charisis), Murat Paluli, Luan Campos, Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Malle), Kamil Fidan (Dk. 81 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 68 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luan Campos (Özbelsan Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 19 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 27 Kakuta, Dk. 81 Burak Çoban ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı.