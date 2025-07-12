Sakaryaspor'un Yeni Transferi Rijad Kobiljar ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı ve kulüp sosyal medya hesabından bu duyuruyu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Rijad Kobiljar." denildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.