Sakaryaspor'un Yeni Transferi Rijad Kobiljar ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı ve kulüp sosyal medya hesabından bu duyuruyu yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Rijad Kobiljar." denildi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor