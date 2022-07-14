Sakaryaspor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Abant bölgesinde bir otelde kamp yapan yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör İlker Püren koordinesinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, kondisyon ve kuvvet çalışmalarının ardından açma germe yaparak idmanı tamamladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, antrenman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Müsabakalarda oynayacakları oyun modelini ve taktiksel disiplini kamp döneminde yerleştirmek için çalıştıklarını anlatan Püren, "Aynı zamanda taktiksel olarak birtakım dizilişleri ve oyun modelini sahaya yerleştirirken fiziksel yüklemeleri de beraberinde eksik bırakmamak lazım. Bolu'da 3 hazırlık maçı oynadık. Oynadığımız ilk 2 müsabaka yabancı takımlarlaydı. Özellikle de ikincisi Azerbaycan şampiyonu Neftçi Bakü'ye karşıydı. O müsabakada oyuncuların gerçekten taktiksel disiplinini ve oyuna olan bağlılıklarını iyi gördüm." diye konuştu.

Püren, dün İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçında da oldukça güzel performans sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, 7-8 senedir bir arada oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, sisteme, oyun dizilişine, saha gücüne önem veren hocalarla çalışmış bir takım. Taktiksel olarak iyi bir takıma karşı oynadığımız müsabakada hem rakibimize oynama fırsatı vermedik hem de gerçekten normal şartların üzerinde, hazırlık maçının dışında sahada bir lig, final maçı gibi tempolu müsabaka oynadık.

Ben şunu gördüm ki biz sezon içinde oyuncularla, yönetimimizle, camiamızla sırt sırta verip bu işin üstesinden gelebilecek iradeye sahibiz. Çünkü bu irade olmazsa diğer yapılan çalışmaların hepsi, burada yaptığımız fiziksel, taktiksel bütün çalışmalar boşa gider. Ama o iradeyi ortaya koyarsak çalışmalarda ufak tefek hatalar yapmış olsak bile lige çok farklı yansımaları olur. Şu anda bu süreci görmek beni çok mutlu etti."

Bolu kampında ve Sakarya'ya döndüklerinde 3-4 hazırlık maçı daha oynamayı planladıklarını aktaran Püren, bütün kamp sürecini genel olarak istediklerini sahaya yansıtarak almış bir takım olarak geçireceklerine inandığını belirtti.

Püren, transfer çalışmalarında da sona geldiklerini kaydederek, "Şu an için takımın yüzde 90'ı tamam diyebilirim. Oyuncuların performansından memnunum. Daha önceki yapmış olduğumuz konuşmalarda transfer sürecini antrenman sürecimizin belirleyeceğini söylemiştim. Ama oyuncuların ortaya koyduğu iradeden sonra transfer sayısını minimuma indirdik. Şu an görüştüğümüz, anlaştığımız bugün ya da yarın kampa katılacak bir oyuncumuz var. Onun dışında belki bir tane Türk alternatif oyuncu dışında şu anda transfer düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.