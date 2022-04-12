Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç - Haberler

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Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 74 puan alarak lider konumda bulunan Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için son 4 maç kaldı.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 74 puan alarak lider konumda bulunan Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için son 4 maç kaldı.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak bir üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 75 puanla zirvede yar alan ve son 4 haftaya girilirken, en yakın rakibinden de 8 puan önde olan Sakaryaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede, 1461 Trabzon FK ve Bodrumspor arasında 16 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadelede beraberlik olması ve 17 Nisan Pazar günü Sakaryaspor ile Turgutluspor arasında oynanacak müsabakada da yeşil-siyahlıların 3 puan alması durumunda Sakarya'da şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Şampiyonluğu garantilemek isteyen Sakarya ekibinin tecrübeli ayakları ise takımı şampiyon yapmak için Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - SAKARYA

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sakarya, Nisan, Spor, Haberler

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