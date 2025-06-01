Sakaryaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Yeterli Çoğunluk Sağlanamadığı İçin Ertelendi
Sakaryaspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran'a ertelendi. Toplantı, aynı yerde yapılmaya devam edecek.
Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulübün bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran'a ertelendi.
Olağanüstü genel kurul, çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarihte yine aynı yerde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor