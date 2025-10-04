Sakaryaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 12 Ekim olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor