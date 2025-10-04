Haberler

Sakaryaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 12 Ekim olarak belirlendi.

Kulübün bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Olağanüstü genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 12 Ekimde aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
