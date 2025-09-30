Haberler

Sakaryaspor'un Kural İhlali, Maç Sonucu Tehlikede

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak teknik direktör Serhat Sütlü'nün sahaya sürdüğü 7 yabancı oyuncu, kural ihlali anlamına geliyor. TFF'nin kararı bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, yaptığı kural hatasıyla gündeme oturdu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek. Yaşanan gelişmenin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
