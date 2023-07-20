- Sakaryaspor'un hedefi zirve

Taner Taşkın: "Biz iyi bir takımız, dişli bir takımız"

BOLU - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, hazırlık kampının 2. etabında Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde zirve mücadelesini sonuna kadar vereceklerini ifade eden Teknik Direktör Taner Taşkın, "Sakaryaspor her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Biz iyi bir takımız, dişli bir takımız. İnşallah söküp alacağız" dedi.

Teknik Direktör Taner Taşkın'ın yönetiminde Bolu Dağı'nda ikinci etap hazırlık kampına giren Sakaryaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2023-2024 sezonuna hazırlanan yeşil-siyahlı ekip, çalışmalarını sabah yaptığı ısınma, kondisyon ve istasyon çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, pas çalışmaları ile tamamlandı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Günde iki antrenmanla yeni sezona hazırlanan yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Taner Taşkın, hazırlık kampını değerlendirdi.

"Kamp yorucu geçiyor"

Yeni gelen oyuncularla eski oyuncuları iyi harmanlamak gerektiğini ifade eden Taner Taşkın, "Kamp yorucu geçiyor. Günde iki antrenmanla yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii sabah antrenmanlarında oyuncular biraz daha yoruluyorlar. Bu süreçte yorulacaklar ama ileride lig başladığında çok çok iyi bir halde sezona başlayacaklar. Genelde yani antrenman katılımı gayet iyi sakat oyuncumuz yok şu anda Allah da vermesin inşallah. İyi bir şekilde devam ediyor. Biz her mevkiye ikişer tane oyuncu istemiştik. Şu anda hemen hemen belki bir oyuncu, iki oyuncu daha gelebilir. Onun dışında her mevkide birebir oyuncularımız var. Tabii ki takım oluşturmak, şimdi ilk bir tane hazırlık maçı oynadık. Beş tane daha bir hazırlık maçımız var. Bu hazırlık maçlarındaki performans göre oyuncuları şablona oturtturacağız ama tabii kafamızda bir şey var. Hayalimizde bir şey var. Ama tabii ki bunları uygulayıcı olanlar arkadaşlarımız. Yeni gelenlerle geçen seneden kalan çok kıymetli oyuncularımız var. Bunları doğru harmanlamak zorundayız" dedi.

"Sakaryaspor zaten her zaman hedefe oynayan bir takımdır"

Zirve mücadelesini sonuna kadar vereceklerini dile getiren Teknik Direktör Taner Taşkın, "Allah izin verirse zirve mücadelesini herkes kadar biz de vereceğiz. Geçen seneden iyi bir iskelet kadromuz kaldı. Onlara eş değer iyi oyuncular geldi. Sakaryaspor zaten her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Taraftar gerçekten çok samimi, çok bilinçli. Kötü alınan mağlubiyetlerden sonra takımlara sonuna kadar destek veriyorlar. Yani son dakika kadar takımlarına destek veriyorlar. Çok güzel bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. İnşallah bu sene keyifli bir Sakaryaspor izletmek için bizler de mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz iyi bir takımız, dişli bir takımız"

Taner Taşkın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ligde kolay diye gözüken maçlar çok zor geçer. Zor diye gözüken maçlar bazen çok kolay geçer. Yani sen iyi hazırlanırsan, sen iyi olursan, senin için her maç bir seviyede iyi gider. Tabii deplasmanda oynamak kolay olmayacak ama biz iyi bir takımız, dişli bir takımız. İnşallah söküp alacağız."