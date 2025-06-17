Sakaryaspor'un 60. Yılı Coşkuyla Kutlandı

- Sakaryaspor'un 60. yılı görsel şölene dönüştü

SAKARYA - Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yılı, şehirde düzenlenen etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı. Meşaleler ve tezahürat eşliğinde başlayan yürüyüş, eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'nde son buldu.

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Sakaryaspor için Çark Caddesi'nde toplanan taraftarlar, ellerinde atkılar ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kortej, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Taraftarlar bu alanda meşaleler yakarak kutlamalarını sürdürürken başkan Kıratlı'nın konuşmasının ardından atılan havai fişekler ve yakılan meşaleler görsel şölen oluşturdu.

Taraftara konuşma yapan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, "Büyük Sakaryaspor camiası, bu arma tribünlerde yankılanan maçlardan sokakta koşturan çocuklara, bir sevdanın adıdır. Renklerimizin siyahı, mücadelemizin, bazen hayal kırıklıklarımızın ama asla vazgeçmeyişimizin simgesidir. Yeşilimiz ise umudumuzun, inancımızın ve her zaman yeniden başlayabilme gücümüzün ifadesidir. Sakaryasporumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryasporumuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum" dedi.