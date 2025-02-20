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Sakaryaspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İlker Püren yönetimindeki idmanda sakat oyuncular dikkat çekti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile sürdürülen idman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle idmanda yer almazken, Ognjen Ozegovic ise takımdan ayrı çalıştı. Sakaryaspor, Ümraniyespor'a pazar günü saat 19.00'da konuk olacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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