Sakaryaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında evinde Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.