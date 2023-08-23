Sakaryaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında evinde Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında evinde Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Ümraniyespor, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk iki haftasında 4 puan toplamıştı.