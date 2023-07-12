Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor, Ümit Kurt ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Ümit Kurt ile yollarını ayırdı. Kulüp, Ümit Kurt'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Ümit Kurt ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl aranın ardından 1. Lig'e yükselme başarımızın paydaşlarından biri olan oyuncumuz Ümit Kurt ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Sakaryaspor Ümit Kurt Trendyol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title