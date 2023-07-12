Sakaryaspor, Ümit Kurt ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, savunma oyuncusu Ümit Kurt ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl aranın ardından 1. Lig'e yükselme başarımızın paydaşlarından biri olan oyuncumuz Ümit Kurt ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.