Sakaryaspor, Tuzlaspor mesaisine yeni teknik direktörüyle devam etti Spor Haberleri Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti. Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti. Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti. Tuzlaspor - Sakaryaspor mücadelesi, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Sancaktepe 15 temmuz Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Spor Spor Haberler

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