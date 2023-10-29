Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: 'Altay galibiyetinde ikinci ve üçüncü planlarımızı devreye soktuk'

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Altay galibiyetini ardından, "Devre arasında rakibi nasıl düşüreceğimiz konusunda ikinci ve üçüncü planlarımızı devreye soktuk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, "İlk yarıda kazandığımız pozisyonlar bizi ilk 10 dakikada 1-0, 2-0 sıfır veya daha farklı sonuçlarla öne geçirebilirdi ama olmadı. Bir ara oyunu bocaladık. Çok yüksekte oynanan oyun bir türlü aşağıda ayağı yere indiremedik. Onu toparlamaya çalışırken kaza diyelim, bir gol yedik. Tabii içeriye de bu golle girince de zaman zaman oyuncularda düşüşler yaşandı. Ama biz biliyorduk. Buraya rakip için neleri planlayabiliriz alternatifi düşünebiliriz. Hepsini zaten planlamıştık. İçeriye girdiğimizde oyuncularımızla alanları nasıl kapatacağımızı, rakibi nasıl oyundan düşüreceğinizle ilgili ikinci ve üçüncü planlarımızı devreye soktuk. Zamanında yaptığımız oyuncu değişikliğiyle de sonuca ulaşmakta çok da zorluk çekmedik" diye konuştu. - İZMİR