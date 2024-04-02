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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Kafkas: Daha olumlu oyun oynamak için çaba göstereceğiz

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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Kafkas, Şanlıurfaspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Daha olumlu oyun oynamak için çaba göstereceğiz" dedi.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Kafkas, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Oyuncu tercihleri derken biz bu duruma ve bu sonuçlara olumlu ya da olumsuz bu oyunlarla beraber geldik. Oyunun tabii ki oyuncu seçiminde böyle bir hatamız var mı yok mu diye bunu hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü neden, elimizdeki oyuncularımla beraber nereye nasıl ne şekilde bir davranışlar olduğu biliyoruz. Bu tercihlerle alakalı olduğunu hiç düşünmüyoruz. Sonuca baktığımızda değerlendirilmesi tabloda ortada. Bizim adımıza kötü bir oyun, kötü bir sonuç ama biz bunun sorumluluğunu alarak yolunuza devam etmek istiyoruz. Ligin bitimine 6 hafta kala biz bu zamanlarda ve bu dönemlerde ligin bittiğine inanmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncularım ve bizim iletişimimiz gayet iyi. O yüzden bundan sonraki süreci daha pozitif hale getirmek için her türlü çalışmayı, girişimi sağlayacağız. Oyunun geneli, yani pozisyonları matematiğe vurduğunuzda rakip adına ve bizim adımıza pozisyon, akan oyundaki pozisyonların değerlendirilmesi çok az. Ortada bir mücadele gibi görünse bile sonuç olarak Şanlıurfaspor'a yarayan bir sonuç, gol üstünlüğüyle beraber. Tebrik ediyoruz ama dediğim gibi ikinci yarıda tamamen oyunu rakip alana yıkmamıza rağmen yine sonuca ulaşamadık. Duran toplarla fırsatlar elimize geçirdik ama olmadı. Şartların eşit olduğu, iklimde şartlarının eşit olduğu sahada oynadık. Üzülen taraf biz olduk ama dediğim gibi bizler bir tarafta sorumluluğu alabilecek olgunluğa sahibiz. Oyuncularımız bugün kötü oynamış olabilirler. Biz belki yanlış tercihte de bulunmuş olabiliriz ama alacağımız yol ve gideceğimiz süreç yine bu oyuncularla ve biz beraberce yapacağız. Zirve yarışında belki şu an beklemediğiniz sonuca ulaştık ama bundan sonrası için daha tedbirli ve daha olumlu oyunu oynamak için çaba göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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