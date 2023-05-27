Sakaryaspor Teknik Direktörü Taşkın: Maalesef buraya kadarmış

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elendi. Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maç sonrası yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirterek, "Bu turu geçseydik, Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum ve finalde de ciddi işler yapabilirdik ama maalesef buraya kadarmış" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda sahasında Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elenen Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bu turu geçseydik, Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum ve finalde de ciddi işler yapabilirdik ama maalesef buraya kadarmış." dedi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, çok üzgün olduklarını söyledi.

Taşkın, zaman zaman rakiplerinin zaman zaman da kendilerinin iyi oynadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki takım da temkinli oynadı, gol yemek istemedi. İkinci devre girmiş olduğumuz net bir pozisyon vardı, direkten dönen; eğer bunu atabilseydik maçı bu şekilde bitirebilirdik. İçeride oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ettim. Penaltılarda elenseydik bu kadar üzülmezdim çünkü o şansı hak etmişti oyuncular. Çıkmaz dakikada gelen gol hepimizi üzdü. Bu şekilde elendiğimiz, oyuncuların morali çok bozulduğu, taraftarımıza galibiyet veremediğimiz için üzgünüm. Bu turu geçseydik, Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum ve finalde de ciddi işler yapabilirdik ama maalesef buraya kadarmış."

Sakaryaspor'la 1,5 yıllık mukavelesinin bulunduğunu anımsatan Taşkın, "Benim mukavelemde hiçbir zaman tazminat olmadı. Bakarız, otururuz, bana inanıyorlarsa, o enerjileri varsa Sakaryaspor güzel, çalışmak istediğim bir camia. Ekibimle geldiğimden beri elimden gelen en iyisini yaptım, bir kere vicdanen rahatım. Geldiğimiz zamanki Sakaryaspor'la şimdiki Sakaryaspor arasında ciddi bir fark oldu. Sakaryaspor benimle çalışmak istediği sürece ben Sakaryaspor'la çalışırım, farklı düşünceleri olursa da saygı duyarım." dedi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da bu tür maçların ardından kelimelerin boşta kaldığını söyledi.

Play-off'a yakışır bir maç olduğunu belirten Yavaş, "Sakaryaspor bizi gerçekten çok zorladı, çok iyi bir oyun oynadılar. Ayrıca taraftarını da tebrik etmek istiyorum, 120 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar. 120 dakikanın geneline bakınca kazanan tarafın biz olmasını işin hakkı olarak görüyorum. Pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. Daha çok kontrollü bir oyun tercih ettik, sonuç olarak planlarımız tuttu, geç de olsa skoru bulup turu atlamayı bildik." diye konuştu.