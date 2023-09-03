Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırdı. Takım, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA