Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü'nün İstifası Kabul Edilmedi

SAKARYASPOR'da, Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmasıyla gündeme gelen teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Sütlü'nün takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sütlü, bugün, istifasını yönetime sunup, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp kulüp binasından ayrıldı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, genç teknik adamın istifasını kabul etmedi. Sütlü'nün, başkan Kıratlı'nın talebi sonrası kulübe geri dönmeye ikna olduğu ve takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.