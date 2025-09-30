Haberler

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü'nün İstifası Kabul Edilmedi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü'nün İstifası Kabul Edilmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında kural hatası yaparak 7 yabancı oyuncu oynatmıştı. İstifasını sunan Sütlü'nün yönetim tarafından geri döneceği belirtildi.

SAKARYASPOR'da, Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmasıyla gündeme gelen teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Sütlü'nün takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sütlü, bugün, istifasını yönetime sunup, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp kulüp binasından ayrıldı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, genç teknik adamın istifasını kabul etmedi. Sütlü'nün, başkan Kıratlı'nın talebi sonrası kulübe geri dönmeye ikna olduğu ve takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.