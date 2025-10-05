Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü'den Hakem Eleştirisi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, 2-1'lik Sarıyer galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak maçtan daha çok konuşulacak şeyin hakem hataları olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yeşil-siyahlıların teknik direktörü Serhat Sütlü değerlendirmelerde bulundu. Sütlü, "Hafta boyunca Sarıyer maçının hazırlıklarını son oynadıkları Adana Demirspor maçındaki formasyonlarına göre yaptık. Puan kayıplarında doğru yaptığımızı düşündüğümüz savunma anlayışımızı devam ettirmeye çalıştık. Oyun anlamında inanılmaz tedirginlikler var. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. İnanılmaz istekli, arzuluydular. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maçın anlarından çok konuşulacak olan hakem kararları olacak. Ben buna üzülüyorum. Türk hakemlerini istiyoruz bu ligimizde. Baktığınız zaman VAR hakemi maçın son saatlerinde belli oluyor. Bunlar hep mide bulandırıcı şeyler. Bugünkü hakemin bu ligde ikinci ya da üçüncü maçı. İnşallah çok başarılı olacak, uluslararası temsil edecek ama buraları daha iyi yapmak lazım. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama itirazlara bile hiç tepkileri yok. İyi olacak diye düşünüyorum inşallah. Sakaryaspor olarak da bir seçim arifesi var. İzin verdik oyuncularımıza. Yorgun bir süreç geçirdiler. İzin bitince gelecekler. İlerleyen günler ne getirir, ne götürür hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Sakaryaspor'un menfaatleri doğrultusunda ne karar verilirse saygı duyarım"

Sakaryaspor'daki başkanlık seçimleri sonrası göreve devam edip etmeyeceğiyle alakalı soruyu da yanıtlayan Serhat Sütlü, "Geçen hafta yaşanılan olayla alakalı ortaya bir durum koydum. Bu tamamen yönetimin masasında olan bir istifa. Bu doğrultuda Sakaryaspor'un menfaatleri doğrultusunda ne karar verilirse benim için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü benim şehrim orası. Bu şehirde doğru olan neyse onun arkasında herkesten çok ben dururum. Yönetimin farklı bir düşüncesi varsa saygıyla karşılarım. Bizimle devam edeceklerse o noktada da çalışmalara devam ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL